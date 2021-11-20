Сегодня 20 ноября отмечается Всемирный день ребенка

Аргументы Недели → Общество 13+

20 ноября 2021, 07:40 Наталья Полянская

Всемирный день ребёнка — праздник, который Генеральная Ассамблея ООН в 1954 году рекомендовала ввести всем странам, начиная с 1956 года. Праздник направлен на улучшение благополучия детей, укрепление работы, проводимой ООН в интересах детей всего мира.



ООН предложила правительствам праздновать данный праздник в любой из дней, который каждое из них признает целесообразным, и предположила, что всеобщее празднование Всемирного дня ребёнка послужит укреплению солидарности, взаимопонимания, мира и сотрудничества между нациями. А 20 ноября является днем, в который ассамблея приняла Декларацию прав ребёнка и позже Конвенцию о правах ребёнка.

По данным ООН, ежегодно одиннадцать миллионов детей умирают, не дожив до своего пятого дня рождения, еще десятки миллионов остаются физически или умственно больными, не имея возможности для взросления, жизни и развития. Дети являются неотъемлемой частью нашего общества.



В День ребёнка в разных странах для помощи нуждающимся детям проводятся благотворительные акции и мероприятия. В праздновании Дня и поддержке детей могут принять участие родители, преподаватели, врачи, политические и религиозные лидеры, волонтеры и активисты, главы компаний и предприятий, сотрудники СМИ, а также молодежь и сами дети.

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