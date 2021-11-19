«Аэрофлот» второй раз за год увеличит топливный сбор

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19 ноября 2021, 18:53 Источник: РБК

Самолет "Аэрофлота", Komsomolskaya Pravda/globallook.com

«Аэрофлот» с 22 ноября увеличивает топливный сбор до 2200 рублей на внутренних рейсах и 30 евро на международных. Это уже второе повышение за год.

.«Это вынужденное решение, оно продиктовано существенным ростом стоимости керосина в 2021 году»,— говорится в сообщении пресс-службы «Аэрофлота».

В компании сообщили, что цена керосина в третьем квартале 2021 года на 50% превышала прошлогоднюю. А в октябре стоимость топлива достигла рекордной отметки более чем 50 тысяч рублей за тонну.

«Текущие цены— исторический максимум, топливный сбор при этом является мерой частичной компенсации затрат на горючее»,— заявили в «Аэрофлоте».

В последний раз авиаперевозчик увеличивал топливный сбор 26 июля.

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