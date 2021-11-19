Заммэра Владимир Ефимов рассказал о создании 190 тысяч новых рабочих мест в Москве

Аргументы Недели → Общество 13+

19 ноября 2021, 17:31

В рамках программы «Индустриальные кварталы» в Москве реорганизуют сорок участков бывшего промышленного пояса столицы совокупной площадью почти 600 гектаров, в результате чего город получит почти двести тысяч новых рабочих мест, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В новых индустриальных кварталах, которые создаются на месте более не функционирующих промышленных зон и объектов, разместятся современные производства, общественно-деловая, жилая, социальная и иная застройка, предназначенная для комфортной жизни и работы москвичей и жителей города. Комплексное развитие этих территорий позволить обеспечить городу почти 190 тысяч рабочих мест.

«Планируемый объём вложений в проекты превысит 2,9 трлн рублей, а поступления в городской бюджет составят порядка 450 млрд рублей в год», — прокомментировал финансовую сторону программы «Индустриальные кварталы» вице-мэр Владимир Ефимов.

Участки ныне не эксплуатируемых промышленных зон находятся во всех административных округах столицы, за исключением Троицкого и Новомосковского АО, причём большинство из них — десять территорий — расположено в Юго-Восточном АО.

В целом благодаря всему проекту реорганизации промзон в Москве появится свыше четырёх миллионов кв. м новых производственных площадей, отвечающих всем требованиям XXI века, свыше пяти с половиной миллионов кв. м общественно-деловых пространств и почти два миллиона кв. м жилой недвижимости.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости