Заммэра Владимир Ефимов: За 8 лет в Москве появилось более 13 тысяч мест на перехватывающих парковках

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19 ноября 2021, 17:22

За период с 2013 года Департамент городского имущества (ДГИ) Москвы выделил более 50 гектаров земли под перехватывающие парковки. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, на них было создано около 13,3 тысяч бесплатных парковочных мест.

Принятое городом в 2013 году решение о создании в Москве сети парковок под управлением единого оператора позволило сделать стоянку автомобилей в столице гораздо удобнее как для автовладельцев, так и для пешеходов.

«С 2013 года Департамент городского имущества передал ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" более 50 га, на которых уже обустроено 66 перехватывающих парковок со шлагбаумом общей вместимостью около 13,3 тысячи машино-мест. Это благоустроенные площадки, которые находятся в транспортно-пересадочных узлах около станций метро, МЦК и железных дорог», – уточнил Владимир Ефимов.

Смысл перехватывающих парковок заключается в том, что автовладельцу предоставляется возможность бесплатно оставить своё транспортное средство при условии, что он совершит не менее двух поездок на метро, МЦК и МЦД. Первая поездка должна состояться в непосредственной близости от ближайшей к парковке станции.

Наибольшее число таких парковок размещено на юге столицы – 16 штук. На востоке – 13 парковок, на юго-западе – 10, на северо-востоке – 6, на северо-западе, юго-востоке и в Новой Москве – по 5, на западе и севере Москвы – по 3.

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