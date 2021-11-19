Курганская епархия рассказала, что христиане не должны заниматься йогой

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19 ноября 2021, 17:46 Источник: Курганская епархия

Йога, City News Moskva/globallook.com

Курганская епархия выпустила серию просветительских листовок. Темы: «Может ли христианин заниматься йогой?» и «Чем опасны тренинги личностного роста?».

Листовки выпущены на средства международного грантового конкурса «Православная инициатива—2021». Об этом сообщает пресс-служба Курганской епархии РПЦ.

«Само слово yoga происходит от санскритского yuj, что означает "сопрягать, связывать". А "религия" — от латинского religare: "связывать, соединять". В обоих случаях имеется в виду, что человек устанавливает связь с Богом — или с какими-то иными силами, невидимыми, но способными взаимодействовать с людьми. Таким образом, говорить, что йога внерелигиозна, просто нелогично: "йога" и "религия" — практически синонимы», - говорится в листовке.

Там же сообщается, что постулат о реинкарнации, который лежит в основе йоги, противоречит христианству. «Индуисты стремятся перестать страдать, а христиане — к тому, чтобы жить счастливо вместе с Богом и чтобы эта счастливая жизнь была бесконечной. Важнейшая христианская идея обожения — единения человека с Богом — основывается на осознании того, что и человек, и Бог — личности»,— пишут авторы листовки.

В ближайшее время епархия планирует выпустить листовки на тему церковного и светского этикета, оккультизма и неоязычества.

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