Профессор Владислав Шафалинов сравнил введение QR-кодов с расовой сегрегацией

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19 ноября 2021, 17:18 Источник: Общественная служба новостей

QR-коды, Evgeny Sinitsyn/ /globallook.com

Доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов, считает, что система введения QR-кодов по своей сути сегрегационная, и введение ее будет большой ошибкой. Об этом профессор сказал в интервью «Общественной службе новостей».

«Я считаю, что нужно проводить анализ не на антитела, а на Т-клеточный иммунитет, на предмет того, переболел человек или нет. Но это только для того, чтобы решить вопрос о вакцинации, а вовсе не для выдачи QR-кодов. Сейчас пытаются подменить понятия», - заявил Шафалинов.

При этом профессор подчеркнул, что он против самой системы пропусков, использующей QR-коды: «Этот вопрос лежит в области этики. Не врачи должны решать: выдавать QR-код или нет. Мы лишь можем сказать, что вопрос «вакцинирован человек от коронавируса или нет» не имеет отношения к эпидемиологии. Потому что заболевают люди одинаково. Кто-то говорит, что вакцинированные болеют меньше, кто-то, что заболевают чаще. Вот это можно обсуждать медикам. А система QR-кодов – это уже из области этических вопросов».

Саму же систему QR-кодов медик назвал сегрегационной. «Систему выдачи QR-кодов людям можно сравнить с временами Ку-клукс-клана в США, когда происходила законодательная сегрегация населения. И выдавать пропуск, опираясь на количество антител, это то же самое, что американские расисты определяли бы, насколько человек черный: абсолютно или на 80%».

«Я считаю, что нужно заканчивать эти разговоры про QR-коды в принципе», - резюмировал Шафалинов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в правительстве обсуждается вопрос о выдаче QR-кодов людям с антителами к COVID-19.

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