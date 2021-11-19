Главе Челябинска не понравилось количество соли на дорогах
19 ноября 2021, 15:58 Анна Семенова
Вместо реагентов Наталья Котова попросила использовать механическую очистку от снега.
Сегодня, 19 ноября, глава Челябинска Наталья Котова выехала с инспекцией на городские магистрали. Целью была проверка качества уборки проезжих частей от снега и наледи. Мэр отметила, что подрядчики грешат тем, что используют избыточное количество реагентов. В начале сезона оговаривалось, что солью будут посыпать только особо опасные участки, такие как крупные перекрестки, остановки и спуски.
Со всеми, кто отвечает за уборку снега, Наталья Котова еще раз обговорила приоритет механической очистки. А тем, кто будет нарушать условия контракта, грозит штраф.
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