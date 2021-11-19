Итоги премии Росприроднадзора «Экология - дело каждого» объявят 25 ноября

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19 ноября 2021, 15:58

© DedovStock/Shutterstock/FOTODOM

Главные итоги международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого», которую учредил Росприроднадзор весной этого года, объявят 25 ноября в 14.00 по мск в международном пресс-центре МИА «Россия сегодня». Пресс-конференция пройдёт в онлайн-формате с трансляцией на сайте МИА «Россия сегодня». Ссылка на трансляцию будет доступна и на сайте премии www.экологияделокаждого.рф

В онлайн-конференции примет участие руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова, заместитель генерального директора АНО «Центр «Арктические инициативы» Рустам Романенков, председатель правления ПАО «Сибур Холдинг» Дмитрий Конов, главный редактор телеканала RT, МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин, руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский, директор дипломатической академии Гватемалы Герберт Эстуардо Менесес Коронадо, директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев, заслуженный и народный художник РФ, действительный член Российской Академии художеств Никас Сафронов, президент авиакомпании Utair Олег Семёнов, начальник отдела по работе с правообладателями Rutube Денис Копыстынский. Также в ней примут участие представители Всероссийского детского центра «Орлёнок», почётные гости, представители жюри премии, партнёры проекта и СМИ.

Напомним, международную детско-юношескую премию «Экология – дело каждого» учредила 31 марта 2021 года Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

Главная миссия проекта - вовлечь детей и подростков в природоохранную повестку и «зелёное волонтёрство», повысить уровень экологической культуры и грамотности среди молодёжи, выявить талантливых детей и подростков и поощрить их.

Участниками премии стали дети и подростки в возрасте от 7 до 16 лет, проживающие как на территории России, так и за её пределами. Подать заявку для участия в премии можно было на сайте проекта: https://экологияделокаждого.рф

Для участия в конкурсе дети выкладывали в социальные сети творческие работы – видеоролики, где показывают важность и необходимость бережного отношения к природе и к окружающей среде. Это рисунки, видеоролики, репортажи, челленджи, организация и реализация акций, флешмобов, проектов и мероприятий экологической направленности. Работы принимались по 12 номинациям: «Сохраним Планету вместе», «Моя экосемья – моя команда», «Юный экоблогер», «Экотренды», «Экошкола», «Экопроект», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «Эковолонтёр», «Юный экожурналист», «Экология в мире». В шорт-лист премии вошло 650 работ. Они опубликованы на Rutube.

Приём конкурсных работ проходил до 1 октября 2021 года. Работа жюри проводилась до 10 ноября, осуществлялся подсчёт голосов «народного жюри» в интернете и профессионального жюри, выявлялись победители и лауреаты, которых ожидает поощрение ценными подарками, 50 детей примут участие в выездном экологическом лагере с 29 ноября по 19 декабря во Всероссийский детский центр «Орлёнок» с полной сменой на 21 день.

Председателем жюри премии стала заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал видеобращение в поддержку проекта и пожелал конкурсу стать ежегодной доброй традицией.

Имена победителей, лауреатов премии опубликуют на сайте проекта. Дети и подростки получат в подарок смартфоны, планшеты, умные колонки, путёвки на море и во Всероссийский детский центр «Орлёнок». В рамках премии СИБУР вручит специальный приз за лучшую работу на тему ответственного потребления пластика.

Всего на конкурс поступило 9,5 тысяч заявок, принято около 6000 работ. В финал конкурса прошло порядка 650 творческий заявок, все они опубликованы в шорт-листе на RUTUBE. В премии приняли участие все 86 регионов России и 27 стран мира: Мексика, Колумбия, Гватемала, Панама, Перу, Эквадор, Индия, Китайская Народная Республика, Южная Корея, Объединённые Арабские Эмираты, Франция, Бельгия, Испания, Италия, Великобритания, США, Турция, Польша, Молдавия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Эстония, Белоруссия, Армения, Абхазия.

Генеральным партнёром премии стал АНО «Центр «Арктические инициативы». Федеральными партнёрами выступили: ПАО «СИБУР Холдинг», ВДЦ «Орлёнок».

Проект поддержали - киностудия «Союзмультфильм», RUTUBE, авиакомпания «ЮТэйр», Общероссийская организация «Российское движение школьников» (РДШ), Всероссийская общественная организация волонтёров-экологов «Делай!», ВВПОД «ЮНАРМИЯ», медиашкола «Останкино», гранд отель «Жемчужина», компания Nestle.

Информационную поддержку проекту предоставили: радиостанция «Детское радио», МИА «Россия сегодня», информационное агентство «ТАСС», телеканал «Россия 24», радиостанция «Эхо Москвы», телеканал 360, МИЦ «Известия», «Российская газета», ИД «Комсомольская правда», ИД «Аргументы и Факты», Общественное телевидение России (ОТР), информационно-образовательный проект ТАСС «Ньюм», медиахолдинг «FANABI» (Узбекистан).

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