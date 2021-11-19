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Писатель Юрий Поляков представит свой новый бестселлер «СОВДЕТСТВО»

, 14:09

Писатель Юрий Поляков представит свой новый бестселлер «СОВДЕТСТВО»

Презентация новой книги Юрия Полякова «СОВДЕТСТВО» состоится 25 ноября в 19 часов в Большом зале Центрального Дома литераторов.

Фрагменты книги будут представлены актерами московских театров. Константин Тарасов исполнит любимые всеми советские песни.

Юрий Поляков ответит на вопросы зрителей. Книги писателя в ходе презентации можно будет приобрести по цене издательства.

Мероприятие пройдет по адресу: Москва, Большая Никитская, 53 (метро «Баррикадная»).

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