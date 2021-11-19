Путин одобрил закон о пополнении Пенсионного фонда за счет конфискованных средств коррупционеров

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19 ноября 2021, 13:37 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин одобрил внесение изменений в законодательство об обязательном пенсионном страховании, дополняющих перечень источников формирования доходов бюджета Пенсионного фонда.

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, отмечается, что глава государства одобрил пополнение бюджета ПФР конфискованными денежными средствами, которые были получены в процессе совершения коррупционных правонарушений.

Кроме того, в фонд будут поступать средства от реализации конфискованного имущества коррупционеров.

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