Сергунина: Почти 250 московских библиотек и культурных центров проведут день открытых дверей

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19 ноября 2021, 12:41

Фото: pixabay.com

В столичных культурных учреждениях 20 ноября пройдет акция «Единый день открытых дверей». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



«20 ноября с 10:00 до 20:00 в городских культурных учреждениях пройдет акция «Единый день открытых дверей». Ее проведут 163 библиотеки и 82 культурных центра. Москвичам предлагают узнать о книжных новинках, побывать на концертах и лекциях, а также посмотреть спектакли», - говорится в сообщении.



Отмечается, что все мероприятия проводятся бесплатно с соблюдением действующих санитарных мер. Посетить их можно по предварительной регистрации. Участникам необходимо носить маски и держать социальную дистанцию. Расписание Единого дня открытых дверей можно найти на официальном сайте ГБУК «Мосразвитие».



«Программу подготовили 245 библиотек и культурных центров. В каждом районе москвичи смогут посетить специальные мероприятия. Выбрать есть из чего: мастер-классы, лекции, интерактивные игры, конкурсы, встречи с детскими писателями и многое другое. День открытых дверей проводится с 2017 года. Это помогает горожанам узнать о работе центров, подобрать подходящие занятия для себя и своих детей», - приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.



Так, о том, как создают современные веб-комиксы, можно будет узнать в доме культуры «Нагатино». В 11:00 здесь начнется мастер-класс «Мой комикс-портрет». Его проведет художник-дизайнер Ольга Быстрова, которая расскажет о разработке персонажей, познакомит участников с творчеством популярных художников и стилями рисования. Познакомиться с творчеством французского художника Анри Матисса приглашает культурный центр «Строгино». В 12:00 для детей старше 12 лет проведут интерактивную игру «Волшебные цвета Анри Матисса», где участники узнают больше о стиле, в котором работал художник, и вместе создадут коллаж по мотивам его картин.



Помимо этого, научиться азам конструирования и робототехники предлагает культурный центр «Внуково». В 13:00 начнется урок по созданию робота-динозавра. В культурном центре «Внуково» пройдет мастер-класс под названием «Погружение в 3D». В 17:00 участникам расскажут о технологии 3D-печати и помогут создать 3D-макет любимого героя или игрушки.

«Любителей спорта ждут в культурном центре «Марьина Роща» на занятии для взрослых по тхэквондо. Тренер международного класса Олесь Жуков расскажет об этом виде боевого искусства и продемонстрирует несколько базовых приемов. Мастер-класс предназначен для участников старше 18 лет. Он начнется в 14:30», - отмечается в материале.



Литературный квест «Приключения на книжных страницах» организует библиотека №173 (ул. Теплый Стан, д. 4). Участникам предстоит совершить путешествие по отделам библиотеки и разгадать литературную загадку, ответ на которую спрятан в книгах. Игра начнется в 11:15. Она предназначена для детей старше шести лет.



Кроме того, почувствовать себя актером и научиться импровизировать на сцене можно на занятии в библиотеке №11 (Мукомольный проезд, д. 9, корп. 2). В 14:15 здесь начнется мастер-класс «Я - актер». Участники познакомятся с базовыми приемами исполнительского мастерства и узнают, как не теряться во время выступления. Занятие рассчитано для детей старше шести лет.



«Познакомиться с автором Дариной Стрельченко и задать ей вопросы можно на творческой встрече в библиотеке имени Пабло Неруды (проспект Мира, д. 180). Она начнется в 15:00. Дарина расскажет о своих произведениях в жанре фэнтези и познакомит читателей с новой повестью «Земли семи имен». Они узнают историю создания книги, о том, как появились ее герои и что вдохновляло автора. После встречи писатель пообщается с гостями и ответит на их вопросы. Зарегистрироваться на мероприятие могут взрослые и подростки старше 12 лет», - уточняется в материале.



В библиотеке №69 (ул. Корнейчука, д. 40) пройдет мастер-класс по спидкубингу - сборке на скорость кубика Рубика. Занятие начнется в 15:00. Минимальный возраст участников - 12 лет. Научиться столярному мастерству предлагает библиотека №253 (Зеленоград, корп. 1106). В 16:00 здесь начнется мастер-класс для детей старше шести лет «Живая мастерская». Гостям расскажут о видах и свойствах древесины, научат использовать лак и краски и разбираться в чертежах.



Также в библиотеке №94 (ул. Аносова, д. 3, корп. 2) организуют литературный чемпионат «Душа поэта». Участникам предложат прочитать и обсудить с присутствующими свое любимое стихотворение любого автора. Лучших чтецов ждут подарки. В конкурсе могут участвовать как взрослые, так и дети старше шести лет. Мероприятие начнется в 16:00.



О том, что такое диджитал-поэзия, расскажут на лекции в библиотеке №148 имени Тютчева (Чонгарский бульвар, д. 10, корп. 2). Ее проведет специалист библиотек юга Москвы Анастасия Явцева. Она объяснит, что такое диджитал-искусство, и разберет с участниками примеры электронной поэзии. Лекция начнется в 18:00. Минимальный возраст участников - 16 лет.





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