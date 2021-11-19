Собянин рассказал о модернизации Морозовской больницы

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19 ноября 2021, 12:26

Фото М. Мишина. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый Городской центр детской трансфузиологии в Морозовской больнице и поздравил его врачей с наступающим Днем педиатра.



«Сегодня здесь, в Морозовской больнице, в главном медицинском детском центре нашего города открывается новый корпус трансфузиологии - единственный в нашей стране специализированный центр для детской крови, который дает возможность увеличения донорской крови, оборот ее, подготовку, в два раза, закрывая практически все потребности нашего города и выводя эту службу на новый качественный уровень, позволяя внедрять новые технологии, заниматься научными исследованиями»,- сказал Сергей Собянин.



Мэр столицы напомнил, что в настоящее время в Москве одновременно строится целый ряд уникальных корпусов: детский центр в больнице святого Владимира, детские корпуса в Коммунарке.



«Проводится реконструкция десятков детских поликлиник и существующих корпусов, как здесь, в Морозовской больнице. Так что я уверен, что детское здравоохранение Москвы получит новый качественный уровень»,- пояснил он.



Сергей Собянин также отметил, что городские власти продолжат системно заниматься развитием детского здравоохранения.



Мэр поздравил коллектив больницы с наступающим Днем педиатра, который отмечается 20 ноября.



«В Москве около 5 тыс. врачей, которые заняты в системе детского здравоохранения, и это, конечно, важнейшее направление медицины Москвы. Хотел выразить слова признательности от имени всех москвичей за вашу работу, за вашу заботу о маленьких москвичах, за профессиональный уровень, который вы показываете - достойный уровень работы»,- сказал Сергей Собянин.



Пресс-служба мэра и правительства Москвы отмечает, что с созданием на базе Морозовской больницы Городского центра детской трансфузиологии все педиатрические и акушерские стационары Москвы будут объединены в единую информационно-логистическую сеть, которая обеспечит централизованный выбор и распределение компонентов крови для детей. Также на базе центра будет работать специализированная детская консультативная трансфузиологическая бригада. Ее специалисты в любое время будут готовы выехать в акушерские и педиатрические стационары Москвы.



Центр детской трансфузиологии размещен в двухэтажном корпусе №9. Здание капитально отремонтировали. Финансирование капитального ремонта велось за счет средств благотворителя ПАО «Россети Московский регион».



Для оснащения центра было закуплено 127 единиц современного медицинского оборудования. Техника позволяет заготавливать компоненты крови в детских дозах, в том числе для новорожденных - эритроцитная взвесь, отмытые эритроциты, свежезамороженная плазма и тромбоцитный концентрат, которые требуются в объемах от 50 мл.



Открытие центра увеличит объемы заготовки крови и ее компонентов с 5 тыс. до 10 тыс. литров в год.



Помимо заготовки крови и лечебной деятельности на базе центра планируется проведение профильного обучения до 500 специалистов в год.



В Морозовской больнице ведется капитальный ремонт семиэтажного корпуса №1. Проведение ремонтных работ позволит обновить девять отделений Морозовской больницы, в том числе инфекционное диагностическое, эндоскопическое, педиатрическое соматическое, неврологическое, нефрологическое, эндокринологическое, гастроэнтерологическое, отделения реанимации и функциональной диагностики.



По окончании капремонта в корпусе №1 будет развернуто 169 педиатрических и 11 реанимационных коек. Впервые в столичной детской больнице будет создана зона family room - комнаты отдыха для родителей, находящихся на лечении с детьми. Строительная готовность объекта в настоящее время составляет 25%. Завершить ремонт корпуса №1 планируется до конца 2022 года.





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