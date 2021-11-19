Бочкарев: В вестибюле станции «Рижская» БКЛ метро начались архитектурно-отделочные работы

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19 ноября 2021, 12:10

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В вестибюле станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро начались архитектурно-отделочные работы. Общая строительная готовность станции достигла 77%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.



«Станция «Рижская» готова более чем на три четверти. Уже начались архитектурно-отделочные работы в вестибюле станции. В технических помещениях отделка выполнена на 16%», – рассказал Андрей Бочкарёв.



По его словам, основными архитектурными элементами станции являются арки, которые соединяют боковые и центральную платформы. Путевая стена будет облицована металлическими панелями, на которые нанесут шелкографию с названием станции и схемой линии.



Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов добавил, что на «Рижской» также продолжаются работы по монтажу четырех эскалаторов, ведется установка металлоконструкций и инженерных систем, в частности, трубопроводов, силовых и слаботочных кабелей.



«Монолитные работы и гидроизоляция выполнены на 77%. Возведение внутренних стен и перегородок – на 72%»,- отметил Юрий Кравцов.



Он напомнил, что «Рижская» строится закрытым способом на глубине более 60 метров, как и другая станция северо-восточного участка БКЛ – «Марьина Роща». В состав участка также входит станция «Сокольники».



Станция «Рижская» БКЛ будет связана пересадкой с одноименной станцией Калужско-Рижской линии метро, Рижским вокзалом и платформами Московских центральных диаметров. С вводом станции разгрузятся для москвичей восточные и северные участки Сокольнической, Калужско-Рижской и Люблинско-Дмитровской линий.



Строительство Большой кольцевой линии метро — главный проект столичного метростроения. Ее длина составит более 70 километров, здесь расположится 31 станция, 12 из которых уже открыты для пассажиров. Еще 9 новых и одна реконструированная станции будут введены в эксплуатацию до конца 2021 года.





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