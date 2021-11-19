Сегодня 19 ноября отмечается Всемирный день мужчин

Всемирный день мужчин — это праздник, отмечавшийся в первую субботу ноября. Он был учреждён по предложению М.С. Горбачёва и поддержан магистратом Вены, отделением ООН в Вене и рядом других международных организаций.
Широкого международного внимания праздник не привлёк. На официальном уровне отмечался в Австрии в 2000—2004 годах и в Германии.
В рамках Всемирного дня мужчин в Вене проводилось ежегодное вручение «Всемирной мужской премии» выдающимся деятелям политики, науки, бизнеса, культуры и искусства.
В этот день все внимание направлено исключительно на представителей сильной половины человечества. А в качестве подарков мужчины ждут женского внимания.
Этот День был впервые отмечен 19 ноября 1999 года в Республике Тринидад и Тобаго. Впоследствии данный праздник нашел отклик в других странах: Австралии, Северной Америки, Азии. На сегодняшний день Всемирный день мужчин отмечают в более чем шестидесяти странах мира.
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