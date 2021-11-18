«Земляне» выступили на концерте памяти Леонида Дербенева

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18 ноября 2021, 22:20

Гала-концерт, посвященный памяти легендарного советского поэта-песенника Леонида Дербенева, прошел 18 ноября 2021 года в Государственном Кремлевском Дворце. Шоу «Между прошлым и будущим» собрало звезд советской и российской эстрады, которые исполнили народные хиты, написанные советским поэтом.

Легендарная советская рок-группа «Земляне» исполнили на сцене Кремлевского Дворца мега-микс проверенных временем хитов «А жизнь идет» и «Прости, Земля», автором стихов которых является Леонид Дербенев. Вместе с «Землянами» на концерте памяти народного поэта-песенника выступили Филипп Киркоров, Вячеслав Добрынин, Стас Михайлов, Кристина Орбакайте, Лариса Долина, Дмитрий Маликов, группа «Самоцветы», Александр Зацепин, Максим Дунаевский и многие другие.

Творческий союз «Землян» и Дербенева был особенно ценен для советской публики – поклонникам полюбилось сочетание глубоких поэтических текстов и молодежных рок-аранжировок. Музыканты порадовали фанатов лирикой и гитарными соло.

«Нам посчастливилось сотрудничать с этим великим песенником и мне особенно приятно, что наше совместное творчество востребовано и сегодня. Стихи Леонида Дербенева никогда не устареют. Он писал на важные для каждого человека темы: о смысле жизни, о судьбе нашей планеты. «Землян» до сих пор просят исполнить эти старые хиты. Люди тянутся к искреннему, к настоящему», - прокомментировал гитарист золотого состава «Землян» Игорь Романов.

Леонид Дербенев за свою творческую карьеру написал более 2500 песен, большинство из которых стали народными хитами - «Есть только миг», «Все могут короли», «Остров Невезения», «Куда уходит детство», «Этот мир придуман не нами», «Три белых коня». Песни Дербенева звучали в фильмах «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Земля Санникова», «12 стульев» и по праву заслужили народную любовь.

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