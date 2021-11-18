Президент Латвии Эгилс Левитс: Если вынырнуть из социальных сетей, можно увидеть реальную жизнь

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18 ноября 2021, 19:37 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяны Тимуки

Сегодня, 18 ноября, Латвия отмечает День независимости. Главное поздравление латвийцы получили от президента страны Эгилса Левитса.



«Это не так, что наши предки обрели Латвию в борьбе в 1918 году – и мы можем беззаботно жить. У каждого времени свои вызовы. Коронавирус – один из них. Пандемия охватила весь мир. Мы тоже вовлечены в эту борьбу. Мы – независимо от национальности, языка, политических взглядов – живем в свободной, независимой,демократической, правовой, национальной Латвии. И именно 18 ноября, когда мы отмечаем годовщину основания государства, мы можем объединиться в мыслях о том, что мы сами можем сделать, чтобы наша жизнь стала лучше. Я скажу, что это обязанность вакцинироваться!»



Президент Латвии отметил, что «во время своих региональных поездок по стране видит множество добрых людей, которые своими делами вдохновляют других, и это создает иное впечатление, нежели то, что доминирует в социальных сетях».





Президент Эгилс Левитс призвал латвийцев обратить внимание на реальную жизнь: «Если вынырнуть из социальных сетей, то можно увидеть иную жизнь».



Латвия отмечает 103-ю годовщину Дня независимости.

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