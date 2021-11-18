Латвия отмечает 103-ю годовщину провозглашения государства

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18 ноября 2021, 18:52 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяны Тимуки

Сегодня, 18 ноября, исполняется 103 года со дня провозглашения Латвийской Республики.

Как это было?



Латвийская Республика была провозглашена 18 ноября 1918 года на заседании в Национальном театре. Руководил историческим заседанием Густав Земгалс. Делегатами был зачитан протокол заседания Народного совета от 17 ноября 1918 года, после чего было объявлено, что отныне суверенная власть в стране принадлежит Народному совету. Затем, премьер-министр Латвии Карлис Улманис объявил об учреждении демократической республики. Вот такой протокол был в 1918 году.



Как отмечают День Независимости 18 ноября 2021 года в Латвии?



В связи с эпидемиологической ситуацией публичных торжественных мероприятий в честь основания государства не запланировано, но локдаун в Латвии закончен и в разных регионах страны проходят праздничные мероприятия в «зеленом» режиме.





В центре Риги собралось несколько тысяч человек, чтобы посмотреть, как Национальные вооруженные силы Латвии и союзники салютуют 103-й годовщине провозглашения независимости.





Парад военной техники начал с парада самолетов, один из которых оставил после себя дым в цветах латвийского флага. В военном параде участвовали и недавно приобретенные Латвией бронетранспортеры Patria – солдаты НВС и союзники приветствовали собравшихся граждан. Разумеется, выступил перед латвийцами министр обороны страны Артис Пабрикс, который призвал народ гордиться своей армией: «Мы в безопасности, мы не позволим никому сорвать празднование и проникнуть через наши границы!»





А латвийцы собрались у памятника Свободы – было более 1000 человек, где первые лица Латвийской Республики приняли участие в церемонии возложения цветов. На ней присутствовали президент страны Эгилс Левитс, премьер-министр Кришьянис Кариньш, спикер Сейма Инара Мурниеце. Стоит отметить, что все присутствующие были в защитных масках и перчатках и соблюдали социальную дистанцию в соответствии с требованиями эпидемиологов.





18 ноября – священный праздник для многих латвийцев: слишком тяжело немногочисленный латышский народ шел к независимости. И сегодня любые речи первых лиц государства были направлены на возрождение духа патриотизма у граждан.



«Наша страна – это мы сами! Это наше отношения друг с другом, то, как мы относимся друг к другу, потому что относясь друг к другу позитивно, мы укрепляем нашу страну. Наши предки были очень сильны – сначала в основании, а затем в завоевании независимости нашей страны. Мы были очень сильны 30 лет назад, когда восстановили независимость Латвии. Сегодня нам нужно быть сильным перед лицом различных вызовов. У нас очень прочные и надежные основы – мы сами, наши семьи, наши родственники, наши друзья. Давайте укреплять друг друга, давайте укреплять нашу страну», - заявил премьер г-н Кариньш.





И что было совсем неожиданно для латвийцев – то, что президент России Владимир Путин телеграммой поздравил президента Латвии Эгилса Левитса с Днем Независимости.

«Уважаемый господин Президент, примите поздравления по случаю национального праздника – Дня провозглашения Латвийской Республики. Желаю Вам и всем жителям многонациональной Латвии счастья, благополучия и успехов. С уважением В. Путин».



Сегодня в Латвии официально выходной день. Страна будет отдыхать до 22 ноября.

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