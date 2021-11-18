Ушел из жизни Роман Каплан, основатель ресторана «Русский самовар» в Нью-Йорке

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18 ноября 2021, 18:00

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В США умер искусствовед, переводчик и основатель известного «Русского самовара» Роман Каплан.



Он родился в Ленинграде. Каплан окончил Академию художеств и институт иностранных языков, работал экскурсоводом в Эрмитаже.



В 1972 году вместе с семьей эмигрировал в Израиль, а позже перебрался в США. В Нью-Йорке ему сначала пришлось поработать швейцаром, а затем он устроился в художественную галерею Нахамкина. Галерею ежедневно посещали многие художники, а жена Каплана Лариса накрывала для гостей стол и мыла посуду. Так появилась идея открыть ресторан.



Со временем его заведение на Манхэттене, по сути, стало центром русской эмигрантской культуры. Партнерами Романа Каплана по бизнесу и близкими друзьями были Иосиф Бродский и легенда мирового балета Михаил Барышников.



Менеджер «Русского самовара» Влада фон Шатс сообщила, что Романа Каплана похоронят в Нью-Йорке. Дата прощания с ним будет объявлена позже.





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