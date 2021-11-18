Замминистра спорта Ксения Машкова, которую Мишустин уволил за прогул: родной город, образование, почему не пришла на работу

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18 ноября 2021, 17:24 Источник: Mash

Ксению Машкову премьер уволил за грубое нарушение должностных обязанностей – отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение служебного дня. На данный момент информацию о Машковой с официального сайта минспорта удалили.

Ксения Викторовна Машкова родилась в апреле 1989 года в городе Узловая Тульской области. Сейчас уже экс-министру 32. По образованию — юрист. Окончила Московскую государственную юридическую академию имени О.Е. Кутафина» (МГЮА).



Первые несколько лет после получения диплома работала в коммерческих юридических конторах. В 2017-2020 годах Ксения Машкова была старшим преподавателем кафедры спортивного права Института современного прикладного права, начальником Управления международного сотрудничества, заведующей Научно-экспертного центра спортивного права МГЮА. Кандидат юридических наук, тема диссертации — «Исполнение постановлений Европейского суда по правам человека в гражданском и арбитражном процессах».

Весной 2020 года девушку назначили заместителем министра спорта страны.

Как сообщают СМИ, в октябре Машкова посетила трёхдневный Евразийский женский форум в Петербурге. Там обсуждали миссию женщин в новой реальности. Однако командировку Ксения Викторовна не оформила, поэтому и распрощалась с должностью.

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