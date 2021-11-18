Терапевт Асанов сообщил, что увлажнение воздуха поможет быстрее вылечиться от COVID-19

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18 ноября 2021, 16:20

pixabay.com

Сухой воздух может негативно сказаться на реабилитации граждан после коронавирусной инфекции. Об этом заявил терапевт Тимур Асанов, заведующий взрослой поликлиники Видновской районной клинической больницы.

Он посоветовал россиянам постоянно увлажнять воздух, что очень важно при дыхательной недостаточности. Дело в том, что сухая воздушная смесь способствует развитию инфекции в легких человека и их пересушиванию, пишет “Общественная служба новостей”.

“При естественном дыхании порция воздуха проходит через глотку и трахею, где она увлажняется и согревается. Таким образом, сохраняется физиологичный баланс гидратации легких и не пересушиваются альвеолы”, - сказал терапевт.

По словам специалиста, если в ковидных стационарах есть все необходимое для оксигенотерапии, то отправившихся домой долечиваться пациентов может затронуть проблема сухой воздушной массы в квартирах. В этой связи Асанов посоветовал приобрести увлажнитель воздуха, проветривать помещения жилища. Кроме того, врач предложил задействовать наполняемые водой емкости с широким открытым горлом, которые ставят на обогреватели.

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