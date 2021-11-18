Челябинские статисты начали обработку данных Всероссийской переписи населения

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18 ноября 2021, 14:50 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Полные итоги исследования опубликуют к концу 2022 года.

В Челябинской области приступили к обработке сведений, полученных в ходе Всероссийской переписи населения, которая завершилась на прошлой неделе. Специалисты собирают данные с планшетов переписчиков, бумажных переписных листов, администраций муниципалитетов, единого портала государственных и муниципальных услуг. В ходе пресс-конференции, которая состоялась сегодня в пресс-центре «Гранада Пресс», руководитель Челябинскстата Ольга Лосева отметила, что информация поступает в обезличенном виде и передается на защищенный сервер Росстата.

«Привязать конкретный переписной лист к конкретному лицу невозможно. Поэтому бояться утечки персональных данных совершенно беспочвенно», — подчеркнула она.

Полная обработка займет год, результаты переписи опубликуют к концу следующего года.

В ходе пресс-конференции обсуждались и другие аспекты проведения переписи.

«Раньше всех перепись завершили жители сельских территорий: Сосновского, Кунашакского, Кизильского, Чесменского, Октябрьского, Троицкого, Верхнеуфалейского, Еткульского, Аргаяшского районов и Локомотивного городского округа», — прокомментировала министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева. Она добавила, что большая часть жителей Челябинской области активно откликнулась на вопросы переписчиков.

Напомним, что Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября. Впервые у россиян была возможность заполнить переписные листы самостоятельно, через портал «Госуслуги». Ею воспользовался каждый пятый южноуралец. Наиболее востребованным оказался традиционный способ участия в переписи. На территории Челябинской области работали более 7 тысяч переписчиков. Исследование проводилось с соблюдением противоэпидемиологических мер.

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