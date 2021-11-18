В отношении прославившейся публичным матом крымского министра культуры проводятся следственные действия​

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18 ноября 2021, 14:32 Источник: Аргументы недели-Крым

фото: КП

Сегодня стало известно, что к Арине НОВОСЕЛЬСКОЙ возникли вопросы у следственных органов. Расположение АКСЕНОВА она похоже утратила.

Б.АЗАР для «Аргументов недели – Крым»

Помните, как АКСЕНОВ вступился за НОВОСЕЛЬСКУЮ после ее мата в прямом эфире? Он сгладил конфликт, не став применять в отношении нее никаких санкций. Тогда многие недоумевали чего он так держится за женщину с нутром хабалки, но ФСБ видимо уже тогда имело свое мнение на то какое у нее нутро. И время открытий пришло. И вот уже АКСЕНОВ пишет по ситуации с НОВОСЕЛЬСКОЙ, что «правоохранительные органы во всем разберутся». И это не просто его мгновенная реакция – это его сигнал всем: «дело стопроцентное».

Чего вроде может накосячить по деньгам министр культуры? Где культура, а где деньги? Но возможности есть везде – было бы желание. Можно подряды отдавать своим. А подряды бывают многомиллионные и по проведению мероприятий, и по реконструкциям, и по строительству (где-то даже есть утопившие многих других проекты по ФЦП). А бывает должности продают. Бывает с культурными ценностями мутят. Бывает землю министерскую или собственность в заинтересованные руки выводят. Случаи разные по стране встречались.

И интересно будет узнать кто они те «свои». А в случае, если дело дойдет до суда, мы это точно узнаем.

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