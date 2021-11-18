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В Крыму рекорд по привитым, рекорд по заболевшим, рекорд по умершим

, 14:23 Источник: Аргументы недели-Крым

В Крыму рекорд по привитым, рекорд по заболевшим, рекорд по умершим

Местные власти это объясняют отложенным эффектом, а в Москве всю историю с пандемией описали словами «конца и края не видно».

За 17.11.21 были зафиксированы сразу два антирекорда – по количеству выявленных вновь заболевших (878 человек) и умерших от коронавируса (23 человека). Вчера же была распространена информация о рекордном количестве привитых от этого заболевания – более 800 000 человек.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Крыма Константин СКОРУПСКИЙ, комментируя ситуацию с ростом заболевания в регионе, объяснял это отложенным эффектом от вакцинирования. По его словам, положительный результат наступит чуть позже.

16.11.21 пресс-секретарь президента страны Дмитрий ПЕСКОВ дал оценку ситуации в целом, сказав, что эпидемии «конца и края не видно».

 

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