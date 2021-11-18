Как в Крыму подрабатывают получившие QR-код

Имеющие официальный допуск в торговые центры предлагают не привившимся услуги по приобретению товаров.
Услуга эта зародилась на Западе, где уже выработался стандарт «одна покупка – один евро, но не более 10 евро всего». Россияне берут от 150 до 500 рублей независимо от размера сумки.
В Крыму предложения единичны и стоят также как по стране. К примеру, по просьбе «АН-Крым» молодая женщина согласилась съездить в магазин на своей машине за 350 рублей. Она рассказала, что ей 23 года и она этим занимается уже полгода. «Бывает в день по два-три раза заказы, бывает нет никого. Есть уже постоянные клиенты», - уточнила девушка подробности нового для нее дела.
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