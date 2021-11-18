В Китае из-за страха выходить из воды утонул крокодил

Аргументы Недели → Общество 13+

18 ноября 2021, 13:51 Источник: Global Times.

крокодил, фото: pixels.com

В китайском городском округе Лючжоу утонул крокодил, который испугался выходить из воды. Отмечается, что здоровые особи могут подолгу находиться в воде.

«Он был слишком робким, нырнул в воду и отказался выходить из-за страха. Это и привело к трагедии»,- рассказал сотрудник фермы.

Собеседник отметил, что впервые в жизни увидел тонущего крокодила.

По мнению специалистов, рептилия испытывала проблемы со здоровьем, поскольку здоровые животные могут долгое время находиться в воде. Утонувший крокодил весил 100 кг. Нормальная масса взрослых крокодилов колеблется от 150 до 700 кг.

Ранее сообщалось, что на тропическом курорте в Австралии рейнджеры поймали крокодила весом 350 килограммов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости