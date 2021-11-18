В Китае из-за страха выходить из воды утонул крокодил
18 ноября 2021, 13:51Источник:
Global Times.
В китайском городском округе Лючжоу утонул крокодил, который испугался выходить из воды. Отмечается, что здоровые особи могут подолгу находиться в воде.
«Он был слишком робким, нырнул в воду и отказался выходить из-за страха. Это и привело к трагедии»,- рассказал сотрудник фермы.
Собеседник отметил, что впервые в жизни увидел тонущего крокодила.
По мнению специалистов, рептилия испытывала проблемы со здоровьем, поскольку здоровые животные могут долгое время находиться в воде. Утонувший крокодил весил 100 кг. Нормальная масса взрослых крокодилов колеблется от 150 до 700 кг.
Ранее сообщалось, что на тропическом курорте в Австралии рейнджеры поймали крокодила весом 350 килограммов.
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