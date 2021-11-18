Центр Чумакова заявил о намерении выпускать вакцину «КовиВак» в виде флаконов по пять доз

ФГБНУ «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН» анонсировал выпуск вакцины против новой коронавирусной инфекции «КовиВак» в виде флаконов по пять доз. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщил директор центра Айдар Ишмухаметов.
«Мы имеем ампулы однодозные и сейчас вносим флаконы по пять доз. Полагаем, что это будет нужно для ситуации в каких-то других странах, на экспорт...»,- пояснил он.
Ишмухаметов добавил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) «очень любит работать с многодозовыми формами».
Кроме того, в сентябре Центр имени Чумакова освоил у себя новые производственные мощности по выпуску вакцины от коронавируса «КовиВак».
Ранее Ишмухаметов назвал «КовиВак» пригодной для ревакцинации людей вакциной.
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