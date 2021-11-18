Центр Чумакова заявил о намерении выпускать вакцину «КовиВак» в виде флаконов по пять доз

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18 ноября 2021, 12:58 Источник: РИА Новости

вакцина, фото: pixels.com

ФГБНУ «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН» анонсировал выпуск вакцины против новой коронавирусной инфекции «КовиВак» в виде флаконов по пять доз. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщил директор центра Айдар Ишмухаметов.

«Мы имеем ампулы однодозные и сейчас вносим флаконы по пять доз. Полагаем, что это будет нужно для ситуации в каких-то других странах, на экспорт...»,- пояснил он.

Ишмухаметов добавил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) «очень любит работать с многодозовыми формами».

Кроме того, в сентябре Центр имени Чумакова освоил у себя новые производственные мощности по выпуску вакцины от коронавируса «КовиВак».

Ранее Ишмухаметов назвал «КовиВак» пригодной для ревакцинации людей вакциной.

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