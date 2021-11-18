В Перми девушка, ее родители и их соседи скончались после употребления алкоголя

В Перми пять человек скончались после совместного распития алкоголя. В Дзержинском районе города Перми возбуждено уголовное дело по факту смерти группы людей после употребления спиртного.
Как установило следствие, 16 и 17 ноября да 58-летний и 59-летняя супруги со своей 39-летней дочерью дома распивали приобретенный ранее спиртной напиток. Девушка также приносила этот алкоголь соседям - мужчине и женщине.
После распития алкоголя хозяин квартиры умер прямо дома. Его супруга и дочь были госпитализированы. В больнице, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мать и дочь скончались. После употребления алкоголя также скончались их соседи.
По данному факту следственными органами СУ СКР по Пермскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц".
На днях в Казани паленым алкоголем отравились 15 студентов.
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