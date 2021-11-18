Америку расколол не Трамп, его появление – сигнал уже назревшего раскола

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18 ноября 2021, 12:15 Источник: Эхо Москвы. Блоги

Фото: pixabay.com

Юрист из Калифорнии Юлия Баттерслим – о том, почему американское общество разделилось столько радикальным образом.

В своем блоге Баттерслим отмечает, что в Америке возник резкий контраст менталитетов между прогрессивными и динамичными во всех смыслах штатами – в основном густонаселенными, большей частью вдоль побережий, напичканными университетами и другой образовательной движухой – и штатами, представляющими старую добрую Америку, уже архаичными и консервативными. Последние хотят сохранить традиции, а их оппоненты уверены, что должно быть движение – в науке, политике, правах человека.

«В итоге, одни слишком быстро понеслись вперед, а вторые оказались реакционнее, чем когда-либо, - пишет Юлия Баттерслим. – Одни ставят палатки для бездомных, каждая из которых обходится бюджету в $5000 в месяц, другие лишают бездомных права на психиатрическую помощь. Одни делают общие, бесполые туалеты, другие хотят запретить однополые браки и усыновление такими парами детей». По мнению автора публикации, полярность зашкаливает. Однако Баттерслим убеждена, что все в итоге разрешится правильно – потому что есть общественная дискуссия, выборы и суд.

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