Сергунина: Правительство Москвы стало призером международного ИТ-конкурса

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18 ноября 2021, 12:10

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Правительство Москвы стало призером международного конкурса Global ICT Excellence Awards в номинации «Стартап-экосистема». Об этом сообщила вице-мэр столицы Наталья Сергунина.



Правительство Москвы заняло второе место среди государственных структур на международном конкурсе Global ICT Excellence Awards в номинации «Стартап-экосистема». В ней награждают организации, реализовавшие наиболее успешные проекты поддержки стартапов. Лауреаты были объявлены на 25-м Всемирном конгрессе информационных технологий WCIT. Первое место - у Малайзийской корпорации цифровой экономики (MDEC).



«Даже самым прорывным проектам и идеям на первых порах нужны условия для роста. В Москве для инноваторов создана целая экосистема. Она включает технопарки со всей необходимой инфраструктурой, образовательные и акселерационные программы, отраслевые конкурсы, уникальную в мировой практике программу пилотного тестирования инноваций. Полученный приз - результат слаженной работы специалистов городских учреждений и профессионального сообщества», - отметила Наталья Сергунина.



Уточняется, что жюри премии высоко оценило программы правительства Москвы для технологического предпринимательства. В частности, эксперты отметили деятельность Московского инновационного кластера (МИК), направленную на трансформацию стартапов в полномасштабный инновационный бизнес.



Наталья Сергунина добавила, что кластер, по сути, объединил все основные элементы городской экосистемы для инноваторов. Так, с его помощью можно найти партнеров и инвесторов, организовать производство, наладить сотрудничество с крупными компаниями, промышленными, образовательными и научными организациями. В настоящее время в рамках МИК сформировано 11 межотраслевых кластеров, специализирующихся на разработках в области искусственного интеллекта, медицинских препаратов, автомобильного спорта и других. Только в этих проектах заняты свыше 10 тыс. специалистов из разных сфер.



Отмечается, что в общей сложности к Московскому инновационному кластеру присоединилось уже более 30 тыс. организаций из Москвы и еще 80 регионов России. Кластер курирует столичный департамент предпринимательства и инновационного развития, а за его цифровые возможности отвечает городской департамент информационных технологий.



По словам руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, для развития стартапов в Москве создана инфраструктура, в которую, помимо технопарков и Московского инновационного кластера, входят Цифровое деловое пространство и «Старт Хаб» на «Красном октябре».



Поясняется, что также высокую оценку экспертного жюри премии получили программы Агентства инноваций Москвы. Среди них - проект «Московский акселератор» для масштабирования инновационных решений в перспективных отраслях в партнерстве с ведущими корпорациями. Так, за два года было запущено 13 тематических треков, на участие в которых поступило более 4,8 тыс. заявок.



Другой крупный проект - программа пилотного тестирования инноваций, предназначенная для испытания уже готовых технологических продуктов в городской среде. Для пилотирования доступно свыше 140 площадок, охватывающих 18 отраслевых направлений. На данный момент завершено 110 испытаний, еще 41 - в процессе.





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