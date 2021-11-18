Андрей Бочкарев рассказал о ходе работ по проходке тоннелей на Востоке БКЛ метро

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18 ноября 2021, 11:59

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Левый перегонный тоннель между переходной камерой у строящейся станции «Кленовый бульвар» и станцией «Каширская» на восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро пройден на 60%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.



«Проходка однопутного тоннеля длиной более 970 м ведется при помощи шестиметрового тоннелепроходческого комплекса «Елена», который преодолел уже более половины запланированного пути. Работа щита проходит в смешанных грунтах, преимущественно в мелких песках и суглинках на глубине от 15 до 41 м в технической зоне Замоскворецкой линии под проспектом Андропова и территорией городского парка «Садовники»», - рассказал Бочкарев.



По его словам, проходка левого перегонного тоннеля велась с применением ТПМК «Ольга» и была завершена в октябре текущего года.



Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик по строительству новых линий и станций Московского метрополитена) Юрий Кравцов добавил, что старт щита «Елена» стал 70-м на БКЛ.



«Сейчас, помимо «Елены», работу на строящейся линии продолжают еще три комплекса. На юго-западном участке шестиметровый щит «Эсмина» ведет проходку тоннеля соединительной ветки к будущему электродепо «Аминьевское». 10-метровые щиты «Виктория» и «Лилия» прокладывают двухпутные тоннели на восточном участке Большого кольца», - отметил Кравцов.



Добавляется, что на станции «Каширская» проводится реконструкция, в рамках которой вместе с другими станциями Каховской линии она войдет в состав БКЛ. «Кленовый бульвар» вместе со станциями «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики» является частью восточного участка Большого кольца протяженностью более 11 км. Его открытие улучшит транспортную доступность ряда районов на юго-востоке Москвы.



В пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики отметили, что строительство Большой кольцевой линии метро - главный проект столичного метростроения. Ее длина составит более 70 км, здесь расположится 31 станция, 12 из которых уже открыты для пассажиров.





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