Среди вакцинированных от COVID-19 москвичей разыграли ещё две квартиры

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18 ноября 2021, 11:50

Фото М. Денисова. Mos.ru

Состоялся очередной розыгрыш двух квартир среди привившихся от COVID-19 москвичей в рамках акции «Вакцина - твой ключ к здоровью!». Он прошел в эфире телеканала «Москва 24».



Победителями стали Анатолий Алексеевич и Егор Николаевич. Согласно законодательству, фамилии победителей называть нельзя. Озвучил имена победителей актер театра и кино, почетный деятель искусств Москвы Анатолий Кот.



Глава Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов в ходе мероприятия сообщил, что в лотерее приняли участие 143 тыс. 270 человек, которые привились первой дозой вакцины в Москве с 8 по 14 ноября.



Акция «Вакцина - твой ключ к здоровью!» - это продолжение стимулирующих мер, действовавших в столице весной и летом. Ее инициатором выступила Московская торгово-промышленная палата. Участвовать в ней могут совершеннолетние граждане России, у которых есть московский полис ОМС. Для этого необходимо получить первый компонент вакцины от COVID-19 или пройти повторную вакцинацию с 18 октября по 21 ноября. В пункте вакцинации важно дать согласие на участие в розыгрыше.



Заключительный розыгрыш состоится в среду, 24 ноября. За весь период акции будет разыграно 10 однокомнатных квартир.



Проверить, стали ли вы победителем, можно на сайте программы «Вакцина – твой ключ к здоровью!».





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