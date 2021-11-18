Южный Урал и Джизакская область подписали соглашение

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18 ноября 2021, 10:45 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото: пресс-служба министерства экономического развития Российской Федерации

Документ будет способствовать расширению сотрудничества Челябинской области с Узбекистаном.

Вчера губернатор Алексей Текслер принял участие во II Форуме межрегионального сотрудничества России и Узбекистана. На мероприятии обсуждались вопросы взаимодействия двух стран в разных сферах.

С приветствиями к участникам форума обратились главы государств: Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев. В числе российских регионов, которые активно сотрудничают с Узбекистаном, была названа Челябинская область.

В ходе пленарного заседания Алексей Текслер представил доклад, в котором отметил основные сферы, в которых Южный Урал сотрудничает с Узбекистаном: гуманитарную, образовательную, экономическую. Реализуется ряд совместных проектов. Перспективным направлением может стать туризм.

Кроме этого, в рамках форума губернатор Челябинской области Алексей Текслер и хоким Джизакской области Узбекистана Эргаш Салиев подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Этот документ позволит укрепить межрегиональное сотрудничество, а также даст импульс его развитию.

Добавим, что Южный Урал будет предлагать провести следующий Форум межрегионального сотрудничества России и Узбекистана, который будет проходить на территории России, в Челябинске.

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