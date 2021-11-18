Миллиардер Шарапов рекомендует покупать недвижимость, чтобы «обеспечить себе старость»

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18 ноября 2021, 10:52 Источник: bn.ru

пенсионер, фото: pixels.com

Российский миллиардер, президент Becar Asset Management и гильдии управляющих и девелоперов Александр Шарапов рассказал, как правильно подготовиться к пенсии. По его словам, недвижимость остается практически единственным инструментом сохранения сбережений или инвестирования.

«Пенсионная однушка … Когда я покупаю такое жилье, я совершенно четко понимаю, как его сдать в аренду»,- пояснил он.

Шарапов считает, что по-другому на пенсию в России тяжело накопить, «сами пенсии невысоки». Миллиардер отметил, что этот инструмент также популярен в Китае, Индии, Бразилии, где слабо развиты фондовые рынки и страхование жизни. Бизнесмен пояснил, что квартира покупается для того, «чтобы накопить и как-то обеспечить себе старость».

«Если повезло, человек купил уже пять однушек, и это обеспечивает полную занятость его супруге, следующий шаг – задуматься о стрит-ретейле, покупке офисных площадей. Ближе всего к однушке номер в отеле, но всё равно есть опасения, а вдруг управляющая компания будет плохо работать. В любом случае это переход в более доходные сегменты. Перспектива – когда можно будет покупать не юнит, а долю в закрытом паевом инвестиционном фонде»,- продолжил предприниматель.

Он не исключает, что цены на жилье в России будут расти. При этом Шарапов уверен, что вложения в недвижимость в долгосрочной перспективе защищают человека от «жуткой» инфляции.

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