На «Транспорте России-2021» донской регион подписал соглашения более чем на 84 млрд рублей

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18 ноября 2021, 12:00

Делегацию Ростовской области на Международном транспортном форуме возглавлял губернатор Василий ГОЛУБЕВ. Экспозиция региона работала под слоганом «Ростовская область + трамвайное возрождение».

На экспозиции региона были представлены проекты в сфере воздушного и железнодорожного транспорта, дорожного строительства.

- Ростовская область на «Транспорте России-2021» подписала соглашения более чем на 84 млрд рублей. Все подписанные соглашения прикладные, имеют конкретные направления, территории и отрасли, - подчеркнул губернатор, комментируя итоги форума.

Василий Голубев обратил особое внимание на соглашение по модернизации и созданию инфраструктуры городского трамвая в Ростове-на-Дону. Реализовать масштабный проект предполагается в рамках концессионного соглашения.

- В донской столице будет создана система современного скоростного трамвайного движения, которая соединит центр города с развивающимися микрорайонами Ростова. Будет модернизировано или заново построено более 120 км трамвайной сети, создана современная инфраструктура городского рельсового электротранспорта и закуплен новый подвижной состав, - отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что проект в первую очередь направлен на повышение комфорта горожан.

Вложить в проект потребуется 51,18 млрд рублей инвестиций. Предполагается, что источников финансирования будет несколько. Помимо средств инвестора, будут вложены средства инфраструктурного кредита, а также госкорпорации развития ВЭБ.РФ и Фонда национального благосостояния.

«Западная хорда»

Еще один очень значимый для региона проект – это строительство в донской столице «Западной хорды». Она будет служить дублером улицы Малиновского и станет составной частью будущего Ростовского транспортного кольца

«Западную хорду» в Ростове построят на условиях государственно-частного партнёрства. Затраты на строительство оцениваются в 30 млрд рублей. Из них ориентировочный объем внебюджетных средств – около 14 млрд рублей.

Губернатор Дона Василий Голубев подчеркнул важность скорейшей реализации этого проекта:

- «Западная хорда» - это совершенно новый участок будущего Ростовского транспортного кольца, к созданию которого мы только приступаем. Большая часть кольца уже существует – в виде развязок и автодорог, которые либо уже имеются, либо только строятся, как, например, обход Аксая. «Западной хорды» пока нет, даже в виде проектно-сметной документации. Сегодня мы обсудили с инвестором совместные шаги по созданию проекта и по самому строительству. Проект крупный, важный, и мы его начинаем, - рассказал Василий Голубев.

Помимо этого, стало известно, что подходит к завершению реконструкция южного подъезда к Ростову. Росавтодор планирует ввести объект в эксплуатацию уже в 2022 году.

Глава донского региона напомнил, что этот объект – составная часть Ростовского транспортного кольца, задача которого – вывести транзитный транспорт за пределы Ростова-на-Дону и обеспечить свободный пропуск автомобилей на подъездах к донской столице.

Параллельно в рамках формирования Ростовского транспортного кольца продолжается реализация инфраструктурного проекта «Обход Аксая». Первый реконструированный участок федеральной трассы М-4 «Дон» от Новоперсиановки до развязки на Новочеркасск был открыт в декабре 2020 года.

«Азимут» и «ИрАэро»

Не остались без внимания на форуме и авиаперевозчики, работающие на Юге России.

Так, в ближайшие два года «Азимут» - базовая компания международного аэропорта «Платов» - откроет несколько маршрутов из Ростова-на-Дону на Дальний Восток.

Сейчас «Азимут» выполняет полеты более чем по 100 направлениям, включая внутрироссийские и международные. При этом компания регулярно развивает новые маршруты. Так, в 2021 году «Азимут» начал выполнение прямых рейсов из донской столицы в Брянск, Волгоград, Воронеж, Нижневартовск, а также открыл зарубежные направления – Минск, Анталья, Ош (Киргизская Республика), Гюмри (Армения), Варна (Болгария). Таким образом, из аэропорта «Платов» авиакомпания «Азимут» выполняет полеты более чем по 30 направлениям. В 2022-2024 гг. компания планирует запустить новые рейсы (не менее четырех маршрутов) - из Ростова-на-Дону в города Дальневосточного федерального округа. До 2026 г. «Азимут» закупит новые воздушные суда на сумму 3 млрд рублей: десять самолётов – «Сухой Суперджет 100» и десять – Airbus A220.

Кроме того, на форуме стало известно, что из донского аэропорта «Платов» теперь будут летать самолеты еще одной российской авиакомпании «ИрАэро».

- За 10 месяцев этого года пассажиропоток аэропорта «Платов» приблизился к 2,5 млн человек, что на 38% больше, чем за аналогичный период минувшего года. Сегодня из «Платова» на регулярной основе полеты выполняют 19 авиакомпаний по 41 направлению, в том числе по 29 российским и 12 международным. С приходом еще одной компании эти направления расширятся, а значит, у жителей Дона появится больше возможностей для вылета, - рассказал Василий Голубев.

«Тройка» пришла на Дон

Еще одним соглашением, подписанным на XV Международном форуме и выставке «Транспорт России 2021», стало соглашение между правительством Ростовской области и мэрией Москвы. Стороны договорились о сотрудничестве при разработке и реализации общей системы транспортного обслуживания населения с использованием транспортной карты «Тройка» в качестве единого билетного носителя.

Со следующего года планируется активный запуск проекта во всём донском регионе. Автоматизированная система оплаты проезда на общественном транспорте будет работать как внутри Ростовской области, так и за её пределами.

В перспективе «Тройка» станет универсальной картой городского жителя, которая, помимо оплаты проезда, даст возможность пользоваться другими сервисами.

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