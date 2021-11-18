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Врач-кардиолог Анна Кореневич назвала симптомы отрыва тромба

, 10:09 Источник: РИА Новости

Врач-кардиолог Анна Кореневич назвала симптомы отрыва тромба
фото: pixabay.com

Врач-кардиолог Анна Кореневич назвала признаки тромбоза, который может привести к инфаркту. Кардиолог предупредила, что обычно у пациентов холестериновые бляшки, нарушающие работу сердца, образуются в коронарных артериях.

Кореневич объяснила, что при развитии тромбоза в коронарных артериях человек начинает испытывать давящие и сжимающие боли за грудиной. Приступы продолжаются более 15 минут. Появляется слабость, у человека повышенная потливость, возникает страх смерти.

При этом может появиться одышка, тошнота и рвота, в тяжелых ситуациях человек может начать задыхаться.
Врач-специалист уточнила, что при тромбозе боли могут возникнуть по всей поверхности грудной клетки, в левой или обеих руках, в передней поверхности шеи и даже в нижней челюсти.

В случае появления этих симптомов Анна Кореневич на своем YouTube-канале призвала срочно вызывать скорую помощь.

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