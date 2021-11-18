Сегодня отмечается Всемирный день философии

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18 ноября 2021, 07:56 Наталья Полянская

18 ноября отмечается Всемирный день философии. В 2005 году организация ЮНЕСКО объявила о проведении ежегодно в третий четверг ноября данного праздника. Этот день отмечают более чем в 70 странах-членах ЮНЕСКО во всем мире.

Смысл празднования Международного Дня философа состоит в том, чтобы найти общую концепцию обсуждения происходящих сейчас глобальных социокультурных проблем и инноваций, приобщить людей к философскому наследию и стимулировать публичные дебаты мыслителей и гражданского общества по поводу вызовов, встающих перед миром сегодня.

Философия – это особая форма познания мира, которая вырабатывает систему знаний об общих характеристиках, понятиях и фундаментальных принципах реальности и познания, об отношении человека и мира и их взаимодействии.

В течение долгого времени в различных культурах философия рождала концепции, идеи и труды по обоснованному анализу, и закладывала основу критическому, независимому и творческому мышлению.

В России этот праздник отмечают еще с 2003 года. В этот день проводятся региональные конференции и заседания, конференции, встречи с деятелями искусства, выставки книг, которые затрагивают актуальные аспекты философской проблематики. В некоторых вузах проходят определенные программы, подготовленные магистрантами философских факультетов.

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