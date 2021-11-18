18 ноября отмечается Международный день отказа от курения

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18 ноября 2021, 07:51 Наталья Полянская

Международный день отказа от курения отмечают на третий четверг ноября. В разных странах мира организуют лекции по борьбе с курением, а курильщикам предлагают отказаться от вредной привычки хотя бы на один день.

В этот день проходят благотворительные акции и другие мероприятия, связанные с пропагандой здорового образа жизни. Целью праздника является побуждение людей к бросанию курения.

В 1970-х годах курение было достаточно распространённым и обычным явлением. Праздник был введён Американским онкологическим обществом в 1977 году. Праздник стал эволюцией идеи Артура Маллани, который в 1970 году предлагал людям прекратить курить на один день, а сэкономленные деньги отдать на благотворительность в местную школу. Организация праздника помогла изменению восприятия курения среди общественности.

Большинство курильщиков впервые пробуют табачную продукцию ещё в подростковом возрасте. Именно поэтому Международный день отказа от курения призван уберечь молодое поколение от желания начать курить, ведь влияние никотина на организм является чрезвычайно пагубным, вредным и никогда не проходит бесследно.

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