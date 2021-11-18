Южноуральцам рассказали, когда на охоте нужен светоотражающий жилет

Аргументы Недели → Общество 13+

18 ноября 2021, 07:13 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Не все охотники следуют простому правилу безопасности.

Действующие правила охоты предписывают, что при коллективной охоте загоном все охотники, включая загонщиков, должны надевать светоотражающие жилеты ярко оранжевого, красного или желтого цвета, соответствующие ГОСТ. Светоотражающие жилеты также обязательны для тех, кто охотится на копытных животных, лисиц, волка и медведя один или с напарниками в темное время суток — за час до захода и за час до восхода солнца.

Не все любители охоты следуют этому правилу. Отсутствие светоотражающего жилета является одним из самых часто фиксирующихся инспекторами нарушений. Об этом в ходе онлайн пресс-конференции, организованной пресс-центром «Гранада Пресс», рассказал начальник управления охраны, федерального государственного надзора и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания министерства экологии Челябинской области Андрей Питовин.

«Соблюдение правил охоты позволяет вести промысел с уважением к охотничьим ресурсам и обеспечивать безопасность как самих охотников, так и окружающих», — подчеркнул эксперт.

Добавим, что ежегодно 35-40 тысяч жителей региона получают разрешения на разные виды охоты.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости