Сегодня экс-солисту «Иванушек» могло бы исполниться 52 года

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18 ноября 2021, 07:38 Наталья Полянская

Прошло ровно 52 года со дня рождения популярного российского певца и бывшего солиста группы «Иванушки International».

Олег Яковлев родился 18 ноября 1969 года в Монголии. Его мать была учительницей русского, а отец 18-летний молодой человек из Узбекистана. Они встретились всего пару раз, а когда родился Олег, суд заставил его отца вступить в брак, но мать Олега отказалась, тогда отец уехал на родину в Узбекистан. Мать дала сыну отчество по имени своего отца — Жамсараевич. В 8 лет мальчик вернулся на родину к матери в Бурятию. Он с детства увлекался музыкальной сферой, и обучался в селенгинской школе искусств. Позже семья переехала в Ангарск. Яковлев пел в хоре при Дворце пионеров, занимался в секции лёгкой атлетики и даже был кандидатом в мастера спорта.

Олег окончил Иркутское театральное училище с красным дипломом по профессии «актёр театра кукол». Затем поехал в Москву. Он поступил сразу в Щукинское училище, школу-студию МХАТ и ГИТИС. А в 1990 году снялся в фильме «Сто дней до приказа». После окончания института его лично пригласил Армен Джигарханян работать в свой театр.

Певец проработал в группе «Иванушки International», как основной солист — пятнадцать лет. В 1997 году он принял участие в записи альбома «Твои письма», спел и снялся в видеоклипе на песню «Кукла», а в марте 1998 года стал её полноправным солистом, после того как группу покинул Игорь Сорин.

Олег покинул группу в марте 2013 года, его поддержала Александра Куцевол. Она стала его директором и продюсером.

В 2001 году жил с певицей Ириной Дубцовой. Фактической супругой артиста являлась Александра Валерьевна Куцевол.

29 июня певец скончался на 48-м году жизни в одной из клиник столицы. Причиной смерти стала остановка сердца.

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