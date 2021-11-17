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17 ноября 2021, 21:24 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

И смех, и грех! Латвийские политики склонили головы перед начальством в ЕС. Вполне серьезно! О чем красноречиво говорят фотографии, которые опубликовал депутат Сейма от Нацблока Александр Кирштейнс.

Депутат Сейма Кирштейнс опубликовал фотографию в латвийском сегменте социальных сетей, на которой видно, как евродепутат от Латвии Сандра Калниете, на полусогнутых, едва не кланяясь, заглядывая в глаза, пожимает руку председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

«Такой изгиб спины и выражение лица, готовое целовать высшее руководство пропаганды европейской открытости, должно быть у типично латвийского политика», - отметил г-н Кирштейнс.

А стоит ли удивляться?

«Челом бьют» и некоторые другие латвийские депутаты: например, злейший враг экс-мэра Нила Ушакова Юрис Пуце, который инициировал уголовное дело и увольнение бывшего градоначальника. Уж он-то поклонился до пола… Я бы сказала: «Кланяется до пола и готов его поменять». Святые Угодники! Срамота на весь ЕС!

Мнение латвийцев из социальных сетей:

«А, почему вы удивляетесь? Обычные хуторские п@хи, которые получили власть в Латвии, но в ЕП знают, что из себя представляет Латвия…. И ведут с этими политиками соответственно. Кто будет уважать такие поклоны?»

«Рабство у латышей в генах. Вспомните историю: и под шведами, и под немцами, и под советами, и под США… Вспомните, как они в 40-м встречали советскую власть, а в 41-м – нацистов… Одинаково, с цветами. Рабство в генах. Пожалеть их надо!»

«Хуже нет начальника, чем бывший раб. Латыши не понимают, что им до восстания Спартака никогда не дотянуть, но хочется отыграться… хоть в своей стране на русских! Совсем без мозгов! О последствиях не думают!»

«А Калниете на коленях ползет, не видно там…»

«Так целовали руки несколько веков, а при социализме разучились… Теперь все возвращается, на полусогнутых… Скоро, как чукчи начнут свою «жену» начальству предлагать. Понятно, «ложиться» под хозяина им привычно!»

«Это Калниете с Пуце прогибаются! Вы еще не видели, как премьер Кариньш изгибается перед американским хозяином».

«А Калниете не привыкать: когда была коммунисткой, то Москве кланялась, а сейчас – Брюсселю! Батраки, одним словом…»

Добавить нечего! Фото говорит красноречиво!

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