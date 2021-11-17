День памяти и скорби в учреждении «ЦВТ им. М.А. Лиходея»

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17 ноября 2021, 20:18 Юрий Мильчинский,

10 ноября! Этот день для организации инвалидов-афганцев и для Учреждения «Центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея» вот уже 27 лет является днем ТРАУРА и СКОРБИ.

30 лет назад у истоков создания организации афганцев – инвалидов стоял человек удивительного мужества, человек со светлой душой, который стал первым Председателем Организации афганцев – инвалидов – сначала РФИВА, а потом ОООИВА –«Инвалиды войны» - имя этого человека – Михаил Александрович Лиходей.

Центр реабилитации, расположенный в Подмосковье на берегу Рузского водохранилища носит имя Михаила Александровича Лиходея. Его жизнь оборвалась в 42 года в результате злодейского теракта.10 ноября 1994 года М.А. Лиходей погиб в подъезде своего дома – сработала радиоуправляемая мина.





Вместе с Михаилом Александровичем погиб его друг и соратник, участник войны в Афганистане – Валерий Николаевич Нурин.

Но на этом трагические события для организации ОООИВА – «Инвалиды войны» не закончились, ровно через 2 года – 10 ноября 1996 года, когда друзья, соратники, побратимы (около 200 человек) пришли почтить память на могилу Михаила Александровича Лиходея на Котляковское кладбище. Во время собрания у могилы произошёл сильный взрыв. На месте скончались 14 человек и около 30 получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших оказались Сергей Юрьевич Трахиров – новый руководитель Фонда и вдова Лиходея - Елена Ивановна Краснолуцкая.

В 1998 году его именем назван Центр восстановительной терапии (бывший санаторно-курортный комплекс «Русь»). В Центре установлен бюст М.А. Лиходея.

В этом году, 10 ноября, как и каждый год, в «Центре восстановительной терапии для воинов – интернационалистов имени М.А. Лиходея» прошло траурное мероприятие и панихида по погибшим на Котляковском кладбище.

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