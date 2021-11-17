Поздравляем с юбилеем!

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17 ноября 2021, 20:02 Юрий Мильчинский,

4 ноября 2021 гола свой 35-ти летний юбилей со дня основания отметило Учреждение «Центр восстановительной терапии для воинов – интернационалистов им. М. А. Лиходея» многим знакомый как Санаторий «Русь»

Санаторий «Русь» был построен для Управления Делами ЦК КПСС, открыт 4 ноября 1986 года.

Уже в 1987 г. на базе санатория был создан Центр медицинской реабилитации для воинов-интернационалистов

Расцвет учреждения пришелся на советский период. Оно было создано для оздоровления партийной верхушки – членов ЦК КПСС. После афганской войны элитный санаторий стал основным местом реабилитации воинов-интернационалистов.

За эти годы более ста тысяч инвалидов и ветеранов боевых действий прошли курс реабилитации.

Большой патриотический заряд несут мероприятия, проводимые в Центре.

К Юбилею Центра был открыт памятник медицинским работникам в благодарность всем медикам, стоящим на страже нашего здоровья. Проведено освящение памятника и митинг. Сказано много добрых, теплых и светлых слов благодарности в адрес медицинской службы.

В день рождения Центра было много праздничных телеграмм, поздравлений от ветеранов и участников боевых действий и их семей, от Московской областной Думы, от администрации Рузского городского округа, от Совета депутатов Рузского городского округа и многих других людей, тесно и не очень связанных с «ЦВТ им. М. А. Лиходея».





В свой день рождения Центр поздравил своих сотрудников, были вручены благодарственные письма и грамоты, медали.

К Юбилею Центра была учреждена памятная медаль «35 лет ЦВТ им. М. А. Лиходея».





Приглашены бывшие сотрудники, которые отработали 20-30 лет в центре, получили звание «Ветеран труда» и с особой радостью и гордостью приняли Юбилейную медаль по случаю 35 – летнего Юбилея.

Завершился праздничный день ярким запоминающимся салютом!

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