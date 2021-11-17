Дефицит витамина D связан с возникновением инфаркта и инсульта

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17 ноября 2021, 18:32

Фото: pixabay.com

Повышение кровяного давления очень опасно для организма, а спровоцировать его может нехватка витамина D. «Народным Новостям» стало известно о новых исследованиях в этой сфере их ИноСМИ, которые сослались на британский портал Daily Express.

Давно не секрет, что гипертония имеет опасные последствия, если не обращать на нее внимание. Она может привести к инсульту или инфаркту, а они в свою очередь к летальному исходу. Поэтому такие заболевания специалисты называют «тихими убийцами».

В качестве профилактики может послужить правильное питание и физические нагрузки в умеренном количестве. Однако, ученые заявляют о связи болезни с нехваткой витаминов, в том числе витамина D. Достоверной информации о взаимосвязи высокого кровяного давления с недостатком витамина пока нет, но ряд факторов все же указывает на это. Эксперты медицинского журнала Cureus считают, что влияние есть, но оно не является прямым.

Так как дефицит витамина является масштабной проблемой, необходимы дополнительные исследования. Поэтому врачи не рекомендуют принимать витамин D для профилактики гипертонии.

А в зимний период, когда уровень витамина D в организме снижается, диетологи рекомендуют пополнить рацион продуктами с его высоким содержанием.

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