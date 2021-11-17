В Казани задержаны четверо подозреваемых в торговле поддельным алкоголем после массового отравления студентов

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17 ноября 2021, 18:42

фото: pixabay.com

В Казани сотрудники полиции задержали четырех подозреваемых в сбыте несертифицированного алкоголя после массового отравления метанолом студентов. по данным МВД Татарстана, торговлей поддельного алкоголя занимались четыре жителя Казани.

Все они задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, - передает ТАСС. Отравились молодые люди из Казани и Стерлитамака, в том числе пять девушек. 18 студентов одного из вузов отмечали день рождения в поселке Салмачи в одном из коттеджей. Купили для застолья у знакомого «водку зеленого цвета со вкусом ириски» в пятилитровой канистре, - сообщает портал «Бизнес.онлайн».

После употребления паленого алкоголя 13 молодых людей попали в больницу. Один парень ушел с вечеринки до ее окончания. Еще один студент не пил алкоголь. 11 человек обратились в центр острых отравлений городской клинической больницы №7. Две девушки в стабильно тяжелом состоянии. Еще одна — в коме, Врачи-токсикологи борются за жизни молодых пациентов.

По данным СКР, 16 ноября в Казани госпитализированы 13 молодых людей 1999-2003 г.р. с признаками отравления метанолом. Следствием установлено, что один из студентов приобрел через знакомого спиртосодержащую жидкость в 5-литровой пластиковой бутыли. В дальнейшем бутыль в багажнике каршерингового автомобиля была доставлена в коттедж. При этом в багажнике автомобиля находилась того же объема бутыль незамерзающей автомобильной жидкостью. Молодые люди по ошибке взяли ее с собой, после чего добавили в жидкость ароматизаторы и употребили.

В настоящее время проведён осмотр места происшествия и прилегающей территории, в ходе которого изъята бутыль из-под «незамерзайки». Проведенное исследование показало наличие в ней следов метанола. Кроме того, в каршеринговом автомобиле обнаружена бутыль с контрафактным алкоголем, который молодые люди приобрели для праздника. Следствием опрошены четверо местных жителей 1990-2000 г.р., которые продали алкоголь. По предварительным данным, метанола в приобретенном алкоголе не обнаружено.

В рамках уголовного дела назначены генетические и химические экспертизы. Проводятся иные следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

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