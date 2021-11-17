Из аварийных домов россиян расселяют в новостройки худшего качества, только ещё меньшей площадью

Аргументы Недели → Общество 13+

17 ноября 2021, 17:58

Львиная доля российских новостроек мало чем превосходит хрущёвки как по качеству самой недвижимости, так и по площади и удобству квартир. Это не говоря уже о комфорте самих микрорайонов, где вместо пяти этажей строят 24 по принципу «окна в окна» – на отшибе, без удобных дорог, парковок, школ и поликлиник.



Желая приблизиться по темпам жилищного строительства к советским рекордам, власть забывает, что орудует в стране, где реальные доходы населения падают больше 10 лет. И квартиры давно не предоставляют в порядке очереди, а продают за деньги.



По данным Фонда ЖКХ, к февралю 2016 г. строительные недостатки при расселении аварийного жилья были выявлены в 1108 многоквартирных домах в 76 субъектах РФ. На качество возводимых для переселенцев домов поступило 1254 жалобы, больше всего из Удмуртии, Коми, Вологодской, Новосибирской и Самарской областей. На эту тему в 17 регионах возбуждено 29 уголовных дел. Но опыт Татарстана показал всей России, что путь чиновничьего произвола при расселении – тупиковый. За ним только скандалы, суды и возмущённые граждане.



По данным Росстата, конкретно в многоквартирных домах в 2010-х средняя площадь квартиры «ужалась» почти на 20%. Сейчас на рынке можно найти микрометражи 14–15 кв. метров. Выросла и доля однокомнатных квартир в общем объёме жилищного строительства – с 33% в 2009 г. до 43% в 2020 году. В реальности разрыв ещё выше: средним метражом для «двушки» сегодня считается 45 квадратов. А 10 лет назад это была норма для однокомнатной квартиры.



Девелоперы в один голос говорят, что реальное улучшение качества новостроек возможно только при увеличении платёжеспособного спроса и повышении доходов населения. При всех коррупционных схемах у нас средняя стоимость метра далеко не самая высокая в мире. Но наше население в разы беднее французов или немцев.



Общая цена программы, по которой власти рассчитывают до 2024 г. расселить 530 тыс. человек на 9, 5 млн кв. метров аварийного жилья, – 507 млрд рублей, из которых 431 млрд – средства федерального бюджета. Губернаторам есть за что биться, а чиновники профильных комитетов смотрят им в рот. И если их послушать, то проблема уже полностью решена почти в 70 регионах.



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