Наталья Поклонская: QR-коды нарушают Конституцию РФ и базовые права человечества

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17 ноября 2021, 17:53

Наталья Поклонская, фото: vk.com/poklonskaya_nv

Наталья Поклонская, назначенная послом РФ в республике Кабо-Верде, бывший депутат Госдумы и бывшй прокурор Крыма, высказалась по поводу введения из-за пандемии коронавируса QR-кодов.

Поклонская, ссылаясь на всеобщую декларацию прав человека от 10 декабря 1948 года, заявила, что QR-коды нарушают не только Конституцию Российской Федерации, но и базовые права человечества.

«QR-коды действительно нарушают Конституцию. И не только Конституцию. Они нарушают вообще базовые права человечества», — заявила Наталья Полконская. Видеозапись опубликована на ее странице в Instagram, сообщает Тelegram-канал «Пул №3».

Поклонская подчеркнула, что нарушены права, которые закреплены во всеобщей декларации прав человека, принятой 10 декабря 1948 года. Менее, чем через месяц будет годовщину декларации, но QR-коды нарушают права, изложенные в этом документе.

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