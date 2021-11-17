Эксперт Алексей Добровольский подсказал, когда можно прекратить самоизоляцию

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17 ноября 2021, 17:34

Фото: pixabay.com

Когда можно прекращать самоизоляцию после контакта с коронавирусным больным? Семейный врач Алексей Добровольский поведал «Народными Новостями» свой взгляд на ситуацию.

Можно ли не заболеть, после встречи с инфицированным человеком? Теоритически, да.

«Использовать ли средства профилактики [после контакта] — очень неоднозначный вопрос. Все зависит от того, когда был контакт, какая вирусная нагрузка, сколько прошло времени. Помыть руки, прополоскать рот, промыть глаза теоретически возможно, если мы сиюсекундно узнали о контакте. Но это лишь в теории, на практике мы узнаем в лучшем случае спустя несколько часов. А если мы заразились, вирус уже внедрился в клетки, начал работать», — рассказал Алексей Добровольский.

В случае заражения народные средства не помогут, поэтому стоит незамедлительно вызвать врача. При отсутствии симптомов, необходимо подождать несколько дней, сведя встречи с другими людьми до нуля.

«Инкубационный период у коронавируса — несколько дней. Как только мы узнали, что у нас был контакт, мы должны ограничить общение с другими. То есть позвонить на работу, рассказать о ситуации, возможно, удастся договориться с работодателем и посидеть дома. С домашними тоже нужно контактировать по минимуму. Если в течение пяти дней ничего не появится, значит наша иммунная система справилась. То есть могла быть небольшая вирусная нагрузка, либо человек, с которым мы контактировали, уже не выделял вирус», — «поставил точку» семейный врач.

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