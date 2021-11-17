Почему Литва возмутилась расходами на содержание Тихановской

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17 ноября 2021, 17:12 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Чудны дела твои, Господи! То, Светлана Тихановская – первый друг Литвы была, а сейчас, получается, что нахлебник. Чем гражданка Тихановская не угодила Литве?

По мнению депутата Сейма от фракции регионов Литвы Ремигиюса Жемайтайтиса, содержание экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской обходится Литве в 400 тысяч евро в год. Депутат Сейма Литвы считает, что «такого позора Литва еще не видела, и не была так унижена: год живет за деньги Литвы, есть, имеет защиту, а сказать: «Добрый вечер, Литва! Благодарю за то, что сделали для меня и моего народа не в состоянии».

Возмущение литовского депутата понятно – кому хочется содержать «непонятный объект»… Сколько же есть эта дама и на чем она спит, если содержание обходится в 400 тысяч евро?

Почему же Литва возмутилась расходами на содержание дамочки?

Комментарии полковника КГБ ЛССР в отставке: «Среди прибалтийских политиков и политологов бытует мнение, что Светлана Тихановская – «продукт Кремля», и ее действиями руководят из России… А настоящие белорусские оппозиционеры находятся в тюрьмах. Вот потому-то так открыто стали высказывать свое мнение прибалтийские политики. Вспомните, Латвия, например, не особо жаждала дать убежище Тихановской. Да, были у нее встречи и с МИД Латвии, и другими нашими политиками, но и все… Латвия прекрасно понимает, что и Литва, и Белоруссия, и Польша исторически «варились» в одном котле: сегодня, простите «морды бьют», а завтра «в одной постели»… Латвия в этом «сообществе» стоит особняком. Встретиться – да, но не более… С нас и так хватит! Мы в стороне постоим».

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