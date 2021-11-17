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17 ноября 2021, 16:59

Торговый центр "Смоленский Пассаж 2" был открыт в российской столице сразу после отмены нерабочих дней, которые ранее вводили на фоне активного распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Эпидемиологическая ситуация в столице улучшилась, поэтому было принято решение продемонстрировать общественности новый объект.

Журналисты издания ТАСС, ссылаясь на гендиректора девелоперской компании "Корпорация А.Н.Д" Саита-Салама Гуцериева, сообщили, что в этот проект было вложено порядка 175 миллионов долларов.

Большую часть площади ТЦ занимает флагманский универмаг сети "Стокманн", Новый универмаг станет московским флагманом сети. В ТЦ все желающие могут посетить ресторанную зону, мини-сеть магазинов "М-Видео" и кинозал, который, к сожалению, пока еще не открыт. Сообщается, что в этом кинозале, название которого "Пять звезд", собираются показывать авторское и фестивальное кино.

Известно, что общая площадь объекта превысила 58 тысяч квадратных метров. Подземная стоянка торгового центра рассчитана на 352 машиномест. На этажах объекта все желающие могут найти огромное количество магазинов, здесь представлено свыше 600 модных брендов в разных категориях.

Вместо привычного зонирования на отделы для представительниц слабого пола и мужчин, в новом универсальном магазине коллекции брендов разделены по предложениям. Например, на первом этаже вы можете увидеть премиальные и международные бренды, а на втором - все для улицы. Это европейский подход, который пока еще не так популярен на территории Российской Федерации.

Господин Гуцериев отметил, что, в целом, компания, несмотря на введенные карантинные меры в ноябре текущего года, чувствует динамику восстановления активности посетителей ТЦ в российской столице.

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