О нюансах применения QR-кодов рассказал председатель думы Игорь Брынцалов
17 ноября 2021, 16:52
Как пишет "Подмосковье Сегодня", председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил важность удобства и доступность для жителей при использовании системы QR-кодов.
Ранее Совет Госдумы принял решение направить законопроекты по QR-кодам в рассылку для обсуждения, ведь подобные законы уже действуют в различных странах, и это один из эффективных способов остановить распространение ковида.
«Конечно, очень важно предусмотреть все нюансы, чтобы QR-коды не создавали неудобств жителям, были просты и понятны в использовании, и, главное, принесли реальный результат в борьбе с вирусом», - сказал Игорь Брынцалов.
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